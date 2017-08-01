تقرير يكشف صفقة جزائرية في الدوري الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء أن ريال بيتيس الإسباني في طريقه لإبرام صفقة عربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ليكيب، أن صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز، قد ينتقل إلى ريال بيتيس مقابل 8.5 مليون يورو لناديه باستيا الفرنسي.

وتقول الصحيفة، إن بودبوز كان قد تلقى عرضا من باير ليفركوزن الألماني، ولكنه قبل الانضمام إلى ريال بيتيس لأن كرة القدم الإسبانية تناسب طريقة لعبه بشكل أكبر.

وكان بودبوز (27 عاما) قد استهل مسيرته في الدوري الفرنسي عام 2008 في صفوف سوشو، الذي لعب معه خمسة مواسم، ومنذ ذلك الحين خاض 301 مبارة في الليج آ.

ورغم أصوله الفرنسية، إلا أن بودبوز اختار تمثيل المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي خاض معه 25 مباراة.