عطيف: نطمح لتقديم الأفضل للشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال أحمد عطيف، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب: ” ما زلنا في فترة الإعداد والوطني فريق مستضيف البطولة يسعى لتقديم الأفضل وإثبات أنه فريق ليس سهلاً، مشيرا إلى أن الأجواء الحارة أثرت عليهم كونهم للتو عادوا من معسكر النمسا “.

واختتم عطيف حديثه وقال: ” كل فريق يتغير كل سنة، ونحن كلاعبين للشباب نطمح إلى تقديم الأفضل وبإذن الله يكون هذا الموسم مغايراً لنا، ونحن في المعسكر الذي أقيم بالنمسا بذلنا مجهودا كبيرا وكان هناك وقوف من قبل الإدارة والجهاز الفني وأيضاً اللاعبين من خلال انضباطيتهم وأدائهم الفني وحرصهم، وبإذن الله نرضي الجماهير”.