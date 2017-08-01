بالصور.. إزالة 100 ألف طن من تجمعات مياه الأمطار بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجحت أمانة الطائف في شفط أكثر من مائة ألف طن من المياه الناجمة عن الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، كما ساهمت، عبر شبكات تصريف مياه السيول بالطائف، في إزاحة أكثر من مليون متر مكعب من مياه السيول بمحاور المدينة، وذلك على خلفية الحالة المطرية التي شهدتها الطائف يوم أمس الاثنين.

ومازالت الأمانة تعمل على إزالة الطمي التي حملتها السيول إلى الشوارع، وفتح الطرق لبعض القرى، فيما شارك في أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول بالطائف أكثر من ألف عامل من عمال الأمانة، منهم عمال ومشرفون ومراقبون بالإضافة إلى أكثر من مائة عامل من الشركات.

وحرصت الأمانة على توفير ” شيولات، بوب كات، صهاريج شفط، مضخات، كرينات، مكانس آلية، قلابات صغيرة وكبيرة، قريدرات، رافعات ” بالإضافة إلى عمالة متخصصة لتشغيلها.

من جانبه قال أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، يقدمان الدعم لهذه الجهود في ظل المتابعة الدؤوبة لمحافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني.

وأشاد بتعاون عدد من الجهات الحكومية المختصة في الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

ولفت ” آل هميل ” إلى جهود 30 فرقة ميدانية، مدعومة بقرابة 200 آلية ومعدة في تطبيق خطة الطوارىء التي وضعتها الامانة ، حيث انتشرت جميع الفرق في مواقع التجمعات المائية على الفور ومعالجة آثارها ، في ظل متابعة محافظ الطائف مع الأمانة في أعمال الاحتواء لآثار الأمطار والسيول في الميدان.

وأكد استنفار كافة الطاقات والقدرات الفنية والبشرية للأمانة، موضحاً أن جميع محطات تصريف الأمطار عملت بكفاءة.

وكان للبلديات الفرعية دور مهم في سرعة إزالة آثار السيول، حيث عملت كل بلدية ضمن نطاق خدماتها في إزاحة التجمعات المائية ، وضمان تدفق السيول وانسيابها في الأودية دون عوائق ، مع معالجة معيقات جريان السيول من شوائب.

وتواصلت المتابعة الميدانية لجميع الإدارات في البلديات كل باختصاصه، مع التواجد الميداني لرؤساء البلديات وقيادات امانة الطائف في الميدان ، كما قامت وكالتا المشاريع والخدمات والبلديات الفرعية بدور فعال في مسح الطرق ومعالجة آثار السيول وتنظيف الطرق والشوارع فور الانتهاء من عمليات سحب المياه، ولا زالت الأمانة مستمرة في أعمالها تحسباً لأي أمطار محتملة.

وقد استقبلت غرفة العمليات ومركز تلقي البلاغات “940” أكثر من 222 بلاغاً خلال أمطار الأمس، منها 206 بلاغات من المواطنين، و16 بلاغاً من الجهات الأمنية، وتعاملت فرق العمل في الميدان مع البلاغات فورياً.

وعملت الفرق الميدانية على التأكد من أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، مع تنظيف المناهل وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه منها، واستبدال الأغطية التالفة، والوقوف على أداء المضخات في الأنفاق، وضمان توفر الطاقة الكهربائية الاحتياطية لتشغيلها في حال انقطاع التيار عنها أو حدوث أي عطل، ومتابعة المحطات الرئيسة لتجميع المياه وضمان عملها بطاقتها الكاملة.