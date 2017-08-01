هاشتاج " ذكرى وفاة الملك فهد " أعلى ترند على تويتر اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صور وأبيات رثاء وعبارات مديح واستذكار للإنجازات والمواقف التاريخية ودعوات بالرحمة للملك الراحل ، الملك فهد بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مثل هذا اليوم من عام 2005م والتي استعادها السعوديون اليوم الثلاثاء من خلال هاشتاج ” #ذكرى_وفاه_الملك_فهد ” والذي احتل مركزاً متقدماً في ترند تويتر اليوم.

‬ وجاءت أكثر المقاطع المؤثرة التي حظيت بالتداول اليوم ، كان بيان الديوان الملكي عن رحيل الفهد آنذاك .

كما تداول مواطنون مقاطع فيديو لكلمات تاريخية للملك فهد منها كلمته الشهيرة عن الكويت في حرب تحرير الكويت ، إضافة لكلمته عن تشرفه بلقب خادم الحرمين الشريفين وغيرها من الكلمات والمواقف والإنجازات وخدمته رحمه الله للإسلام والمسلمين ومنجزاته الوطنية العديدة لخدمة أبناء الوطن.

وشارك الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد في الهاشتاق بنشر صور ومقاطع فيديو عن الملك فيما ثبت تغريدة قال فيها ” وغاب الفهد في مثل هذا اليوم “.