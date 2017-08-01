إحباط تهريب 8 كيلو حشيش بجمرك الوديعة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن رجال الأمن بجمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الشرقية من المملكة، من إحباط محاولة تهريب ثمانية كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة ، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

من جانبه قال مدير عام جمرك الوديعة زياد البلوي: قَدِمت للجمرك شاحنة يقودها أحد المسافرين، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة، حيث أخفيت هذه الكمية من الحشيش في ” وسادتين ” بعد تفريغ جزء من الإسفنج الموجود بهما.

جدير بالذكر أن جمرك مطار الأمير سلطان بمنطقة تبوك أحبط قبل أسبوعين محاولة تهريب سبعة كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدرة عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.