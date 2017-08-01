" تعليم محايل " يعتمد صرف 36 مليوناً مكافآت للطلاب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل، منصور بن عبد الله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ 36.552.600 مليون ريال لشهر رجب وشعبان للعام الدراسي 1438هـ.

وثمن ” آل شريم ” جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله و أيدهما بنصره، وما تقدمه هذه الحكومة المباركة من جهود وخدمات للتعليم.

وشكر ” آل شريم ” وزير التعليم و جميع مسؤولي الوزارة على حرصهم و متابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.

وأكد ” آل شريم ” أن المكافآت تشمل إعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وبكل أنواعها والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية، علي الرايقي، إن المبالغ ستودع في الحسابات بمشيئة الله تعالى يوم الخميس المقبل 11/11/1438 وعلى أولياء الأمور مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ.

وقدم مدير تعليم محايل شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية .