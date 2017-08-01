أمير تبوك: مشروع " البحر الأحمر " رسالة مهمة للعالم - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

وجه أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين؛ على ما تم إعلانه أمس من نائب خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، لمشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي يقام على الجزر والمواقع والشواطئ في محافظتي الوجه وأملج بمنطقة تبوك.

وقال أمير المنطقة في تصريح صحفي إن هذا المشروع وما سبقه من مشروعات أعلنت في مناطق مختلفة من المملكة الغرض منها هو تنمية الإنسان، مضيفا أن مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي سيكون له ردود فعل كبيرة ايجابية على المنطقة كبنية تحتية وعلى من يقطن هذه المناطق سواء في إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها وتنميتها بصورة شاملة .

وأكد على أن من يطلع على تفاصيل المشروع يعلم مدى اهتمام وحرص حكومة خادم الرحمين الشريفين واهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو لي العهد شخصيا بتنمية الإنسان، مشيرا إلى أن هذه المشروع يجب أن يتبصر فيه الناس ويعرفوا ما هي نتائجه في المستقبل، مضيفا ” كلنا يعلم بأن هذا المشروع رسالة مهمة نوجهها للعالم بأن هذه البلاد تستطيع أن تستقطب كل وأكبر شركات الاستثمار العالمية وهذا دليل على متانة الاقتصاد السعودي واستقرار البلاد ولله الحمد “.

وقال ” نحن والله الحمد ماضون تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في بناء بلادنا واستثمار كل مصادرنا لتنمية بلادنا وتنمية الإنسان بغض النظر عما يحدث حولنا، وهذه هي الرسالة الأكيدة “.

وأضاف أن أهالي المنطقة يرفعون آيات الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وهم عازمون على أن يعملوا ليل نهار لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة.