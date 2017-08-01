" تطوير مكة " تنفذ مشروع تبريد منشأة الجمرات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الأولى للمشروع في موسم حج هذا العام وذلك لتغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات وطرق العودة من الجمرات إلى مشعر منى.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس جلال كعكي أن هذا المشروع سيساهم هذا المشروع في تخفيف درجات الحرارة على الحجاج وتقليل المشقة بالنسبة للعابرين في ساحات منشأة الجمرات وكذلك طرق العودة إلى مشعر منى.

وأضاف الكعكي أن شبكة المشروع تمتد لأكثر من عشرة آلاف متر طولي سينصب فيها 750 عاموداً لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين.