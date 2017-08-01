مصر ترأس مجلس الأمن للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء أن مصرترأس خلال شهر أغسطس الجاري جلسات مجلس الأمن الدولي وهذه المرة هي الثانية التي ترأس فيها مصر جلسات المجلس منذ عودتها إلى عضويته غير الدائمة العام الماضي .

وقال أبو زيد أن مصر تعمل على طرح مشروع خلال ترأسها المجلس لتوجيه رسالة إلى الدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، ولا سيما محاربة تنظيم داعش، موضحًا أن ذلك يتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

وأشارأبو زيد إلى أن مصر خلال رئاستها المجلس ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، مؤكدًا أن بلاده ستطلب من مجلس الأمن تقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.