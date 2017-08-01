بشار يسير على نهج الدوحة وطهران ويمنع 4 آلاف سوري من الحج - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

اتهم مسؤول بالمعارضة السورية، نظام بشار الأسد، بمنع المواطنين في مناطق سيطرته من أداء فريضة الحج لهذا العام، مشيرا إلى أنه يسير على نهج نهج طهران والدوحة، في محاولات تسييس فريضة الحج نكاية في المملكة.

ونقلت وكالة ” الأناضول ” ، عن مدير الحج في لجنة الحج العليا السورية، سامر بيرقدار، اليوم، أن ” نظام الأسد يمنع سفر كل من أخذ تأشيرة الحج على جواز سفره “.

وبحسب لجنة الحج السورية العليا، فإن نحو 15 ألف حاج سوري سيشاركون في موسم الحج لهذا العام، 6500 منهم قادمون من لبنان والأردن وتركيا ومصر ودول الخليج العربي، و4500 قادمون من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، و4000 من المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، والنسبة الأخيرة هي المعنية بمنع الأسد لسفرها إلى مكة لأداء الفريضة.

وأكد أن ” لجنة الحج العليا تحرص على أن يكون ملف الحج ملفا تعبديا، بعيدا كل البعد عن التوجهات السياسة، وأن يكون هدفها الأول خدمة حجاج بيت الله الحرام بدون قيد ولا شرط “.