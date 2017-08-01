منح التصاريح للمؤسسات وشركات الحج عبر " أبشر " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تتعاون وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع عددٍ كبير من القطاعات الحكومية في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وحجاج الخارج في موسم حج هذا العام 1438 هـ.

وتتضمن مشاركة الأحوال المدنية الاستعلام عن أحقية القيام بالحج عبر زيارة موقع الأحوال المدنية وخدمات طباعة تصاريح الحج إلكترونياً ومنح صلاحية إعطاء التصاريح للمؤسسات وشركات الحج الداخلية، وكلا الخدمتين عبر نظام “ أبشر ” على موقع وزارة الداخلية على الرابط التالي :

https://www.moi.gov.sa

وتشمل أيضاً خدمة إلغاء تصريح الحج ( إلكترونياً) قبل تاريخ 7/12/1438 هـ من قبل الحاج نفسه، وهي خدمة تقدم لأول مرة في حج هذا العام، وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1438 هـ، يقوم بزيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، وذلك بإحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، والتي تفيد بإلغاء تصريح الحج للمواطن.