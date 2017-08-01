بالفيديو.. مواطن يوثق مشهد غير حضاري أمام قاعة أفراح - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن يُظهر كمية من العلب الملقاة على الأرض بمواقف قاعة أفراح في ‫بريدة.

وكشف المقطع إلقاء كميات كبيرة من العلب أمام إحدى القاعات في بريدة ، في مشهد يبين عدم احترام الأماكن العامة وعدم الوعي الكامل في الإرشاد والتوجيه، وخطورة ذلك على صحة مرتادي هذه الأماكن.

من جانبه قال موثق الفيديو: ” هؤلاء يأتون للفرح أم لتشويه المكان؟ وقال ماذا يفعل هذا العامل أمام كمية الزبالة والعلب المرمية على الأرض؟ “.