بالفيديو.. مواطن يوثق مشهد غير حضاري أمام قاعة أفراح - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق مشهد غير حضاري أمام قاعة أفراح
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه مواطن يُظهر كمية من العلب الملقاة على الأرض بمواقف قاعة أفراح في بريدة.
وكشف المقطع إلقاء كميات كبيرة من العلب أمام إحدى القاعات في بريدة ، في مشهد يبين عدم احترام الأماكن العامة وعدم الوعي الكامل في الإرشاد والتوجيه، وخطورة ذلك على صحة مرتادي هذه الأماكن.
من جانبه قال موثق الفيديو: ” هؤلاء يأتون للفرح أم لتشويه المكان؟ وقال ماذا يفعل هذا العامل أمام كمية الزبالة والعلب المرمية على الأرض؟ “.
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