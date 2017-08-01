بالفيديو.. سحل امرأة وسرقة حقيبتها بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة انتزاع لصوص حقيبة سيدة بالقوة وسط الطريق وهم على مركبتهم وفروا بعدها هاربين.

وأظهر مقطع الفيديو ، الذي وثقته كاميرا مراقبة، لحظة مرور سيارة بجانب السيدة ومن ثم قام أحد الأشخاص بانتزاع الحقيبة بالقوة وسقطت السيدة على الأرض وفر الجناة هاربين بسيارتهم.

وقد لاقى المقطع موجة استياء في مواقع التواصل وسط مطالبات بالقبض عليهم ومعاقبتهم بأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

ولم يتثني التأكد من تاريخ ولا مكان حدوث الواقعة إلا أن مغردين أكدوا أنها حديثة.