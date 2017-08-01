جراحة تستمر 10 ساعات تنقذ قلب عشرينية في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح فريق جراحة القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة مريضة،- 24 عاما-، بعد وصولها لقسم الطوارئ بالمجمع بحالة حرجة وأجريت لها على الفور عملية قلب مفتوح طارئة استغرقت 10 ساعات.

وكانت الفتاة تعاني فشلًا حادًا في عضلة القلب ناتجًا عن فشل في الصمام الميترالي حيث تم التعامل مباشرة مع الحالة بتركيب جهاز القلب الصناعي مؤقتاً بقسم الطوارئ لإنقاذ حياة المريضة ومن ثم قام الفريق الطبي بجراحة ناجحة تم خلالها إعادة تبديل الصمام الميترالي ووضع المريضة على جهاز القلب الصناعي ثم تم نقلها للعناية المركزة .

وقد تابع الفريق حالة المريضة منذ دخولها الطورائ إلى أن تم نقلها إلى قسم العناية المركزة على مدى أسبوعين، نجح خلالها الفريق الطبي في فصل جهاز القلب الصناعي عن المريضة بعد أن استعاد قلبها قوته إلى أن تم شفاء المريضة وخروجها من المستشفى بعد أن استقرت حالتها الصحية.