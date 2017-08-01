12751 عقد نجاح و 3647 صك طلاق في شوال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يرصد التقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل جميع المصادر العدلية المختلفة بحيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية .

وجاءالتقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل لشهر شوال الماضي، أن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، وذلك عن فترة 11 يوم عمل فقط.

وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلب، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكم، أما عقود النكاح خلال شهر شوال فبلغت 12751 عقد نكاح، وصكوك الطلاق 3647 صك طلاق.

واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريال، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية.

من التقرير إتاحة البيانات الإحصائية للعموم بعد تطويرها، تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.