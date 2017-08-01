بجاد الجبرين رئيساً لبلدية الفواره - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

باشر رئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد بن جبر الجبرين مهام عمله صباح اول امس وذلك بعد صدور قرار أمين القصيم المهندس محمد المجلي بتكليفه رئيساً للبلدية.

وكان في استقباله رئيس بلدية الفوارة السابق الأستاذ صالح الفهاد بن نحيت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالفوارة ومنسوبي البلدية .

حيث قام المهندس الجبرين بعدها بزيارة لرئيس مركز الفوارة الأستاذ سالم بن نحيت الذي رحب برئيس البلدية الجديد وأبدى استعداد المركز للتعاون مع البلدية وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل البلدية ومشاريعها.

وقد أكد المهندس الجبرين على حرصه ببذل كافة الجهود لخدمة الوطن والمواطن والعمل على استكمال تطوير المركز والقرى التابعة .

وذلك وفق رؤية وتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسعادة أمين المنطقة