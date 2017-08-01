بالفيديو.. إرهابيو المسورة يخبئون كميات ضخمة من الأسلحة أسفل المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أكدت المغردة زهراء الجشي، مقتل الإرهابي ميثم القديح، بعد أن تعرض لنزيف حاد بعد إصابته أثناء الاشتباك مع رجال الأمن في العوامية.

وأضافت قائلة: من جرائم ميثم القديح ومحمد آل عمار “ الصخلة ” الاعتداء بالضرب على راكان آل شوكان، ونشرت مقطع فيديو، للاعتداء البشع على آل شوكان، وهو يصرخ من شدة الاعتداء عليه بالضرب.

وكشفت زهراء الجشي‏ عن جرائم الإرهابيين في حي المسورة، وكيف خزنوا كميات من الأسلحة أسفل البيوت المهجورة لاستخدامها في ترويع الآمنين، واستهداف المواطنين ورجال الأمن.

وقالت الجشي ” كمية الأسلحة الموجودة تحت البيوت “ المهجورة ” بالمسورة سوف تكون صادمة “.