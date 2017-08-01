بالفيديو.. إرهابيو المسورة يخبئون كميات ضخمة من الأسلحة أسفل المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إرهابيو المسورة يخبئون كميات ضخمة من الأسلحة أسفل المنازل
أكدت المغردة زهراء الجشي، مقتل الإرهابي ميثم القديح، بعد أن تعرض لنزيف حاد بعد إصابته أثناء الاشتباك مع رجال الأمن في العوامية.
وأضافت قائلة: من جرائم ميثم القديح ومحمد آل عمار “ الصخلة ” الاعتداء بالضرب على راكان آل شوكان، ونشرت مقطع فيديو، للاعتداء البشع على آل شوكان، وهو يصرخ من شدة الاعتداء عليه بالضرب.
وكشفت زهراء الجشي عن جرائم الإرهابيين في حي المسورة، وكيف خزنوا كميات من الأسلحة أسفل البيوت المهجورة لاستخدامها في ترويع الآمنين، واستهداف المواطنين ورجال الأمن.
وقالت الجشي ” كمية الأسلحة الموجودة تحت البيوت “ المهجورة ” بالمسورة سوف تكون صادمة “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 27 دقيقة
عيال متعة بايعين وطنهم
لا ينفع معهم غير لغة دعس وجيههم صح
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 6 دقائق
ما سةيتو شي اجلدوه صح وارسلوه لدوله المجوس يشوف كيف بيستقبلونه بيخلونه منشفه للحمامات