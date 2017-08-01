بلومبيرج: مشروع البحر الأحمر طفرة حقيقية على تنويع مصادر الدخل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علّقت شبكة ” بلومبيرج ” الأميركية، على إعلان الأمير محمد بن سلمان ، عن مشروع البحر الأحمر السياحي الضخم، والذي سيمثل وجهةً ضخمة للترفيه على المستوى العالمي.

وقالت الشبكة الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد، إن المشروع السياحي الضخم الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان سيمثل طفرةً حقيقية في طريق تنويع مصادر الدخول الاقتصادية، ضمن رؤية 2030 الشاملة، والتي تهدف في المقام الرئيسي لتقليل الاعتماد على العوائد النفطية.

وقالت ” بلومبيرج ” : إن مشروع البحر الأحمر السياحي سيغطي مساحة 34 ألف كم، وهي مساحة أكبر من دولة بلجيكا، مشيرة إلى أن نائب الملك يهدف لتحويل المملكة إلى قبلة ترفيهية في العالم بحلول عام 2020، ومن ثم مضاعفة الإنفاق في هذا المجال ليصبح 6%.

وسلطت الشبكة الأميركية الضوءَ على أن المشروع السياحي الضخم سيشمل أول موقع أثري يتم اعتماده من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة داخل المملكة، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً ورئيسياً في الثقافة الاجتماعية والسياسية داخل البلاد.

يذكر أن نائب الملك كان قد أعلن بالأمس عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع “ البحر الأحمر ” ، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة.