تسريب صور لهاتف جالكسي نوت 8 - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يبدو أن جوال ” سامسونج ” المرتقب ” جالاكسي نوت 8 ” سيشبه إلى حد كبير الإصدار السابق الموقوف إنتاجه لعيوب التصنيع، بحسب صورة سربها الصحفي المختص بشؤون قطاع التكنولوجيا ” إيفان بلاس “.

واستدعت ” سامسونج ” جوالات ” نوت 7 ” من الأسواق مرتين خلال العام الماضي بسبب عيوب بالبطارية أدت لاحتراق عدد من الأجهزة، لينتهي الأمر بوقف إنتاجه وسحبه نهائيًا، وأشيع بعد ذلك عزم الشركة إنهاء سلسلة ” نوت ” تمامًا.

على أي حال، بدا تصميم ” نوت 8 ” الجديد أشبه بمزيج من الإصدار السابق للسلسلة وجوال ” جالاكسي إس 8 ” ، إلا أنه يتمتع بشاشة تمتد بطول الواجهة الأمامية من نوعية ” أوليد ” ، كما تم إزالة مفتاح الصفحة الرئيسية منه.

وزود الجهاز بماسح لقزحية العين بالأشعة تحت الحمراء لإضافة مستوى أعلى من الأمان، بجانب بصمة الأصبع التي تم نقل الماسح الخاص بها للجهة الخلفية من الجوال، والتي أضيف لها كاميرا مزدوجة العدسة.