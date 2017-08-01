الكفاح القابضة تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والأحساء.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- سكرتير (الدمام).

2- مسؤول الوقاية من الخسائر (الأحساء).

3- منسق شؤون الموظفين (الأحساء).

4- موظف إداري أول (الدمام).

5- محاسب (الدمام).

6- مسؤول مراقبة الائتمان (الدمام).

7- محلل مالي (الدمام).

8- أمين المخزن (الدمام).

9- محاسب مالي (الدمام)

10- بائع (الأحساء).

11- مراقب عمال (الأحساء).

12- منسق مبيعات (الأحساء).

13- مراقب الائتمان (الأحساء).

14- مسؤول مراقبة البنوك (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 يوليو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” http://careers.alkifah.com.sa/ar/job-search-results/“.