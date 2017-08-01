انتحار مقيم آسيوي داخل مسكنه في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انتحر مقيم آسيوي في العقد الثالث من العمر، داخل مقر سكنه بمنطقة القصيم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح اليوم الثلاثاء، عن إقدام مقيمٍ آسيوي الجنسية في العقد الثالث من العمر على إيذاء نفسه داخل مقر سكنه؛ مما تسبب بوفاته.

وأشار السحيباني إلى استكمال كافة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة من قبل شرطة محافظة عنيزة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وإشعار فرع النيابة العامة بحسب الاختصاص.