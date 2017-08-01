جوالة المملكة للمرة الثانية في ايسلندا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

في تحدٍ لتجاوز بعض الصعوبات للحصول على شارة العنكبوت، والتي تُعد إحدى شارات الهواية الكشفية الجديدة التي استحدثتها الكشافة الايسلندية، وتمنحها اليوم للمرة الثانية منذ اقرارها يدخل جوالة المملكة المشاركين في اللقاء الكشفي الخامس عشر للجوالة المنعقد حالياً في ايسلندا .

وقال رئيس الوفد السعودي عبدالله الخضير، أن شارة العنكبوت تعتمد على التحدي البدني والعقلي، وأنه لكي يحصل عليها الجوال لابد من تجاوز أربعة تحديات تبدأ، باجتياز 800 متر سباحة في أحد المسابح القريبة من مقر اللقاء، ومن ثم الجري من المسبح إلى جبل بروفيل بمنطقة اللقاء، ثم الصعود لقمة الجبل، والعودة مشياً إلى موقع مخيم اللقاء من إحد الطرق لمسافة 22 كلم تقريباً.

وأوضح الخضير أن المشاركة في ذلك التحدي تأتي إنطلاقاً من أهمية شارات الهواية باعتبارها من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، ووسيلة لتحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات، وإشباع لرغباتهم المختلفة، وتنمية القدرات العقلية والمهارية الجسدية لديهم .