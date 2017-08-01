أودي RS3 تصل لبريطانيا بقوة 394 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت أودي عن أسعار وتفاصيل اصدارت سيارتها الأحدث RS3 في بريطانيا والتي تعرض لأول مرة هناك في صورة الصالون وقد طورت السيارة لتولد قوة 394 حصان مع عزم دوران 480 نيوتن.متر من محرك قوي خماسي الاسطوانات اعتادت أودي استخدامه في موديلاتها.

ومحرك السيارة TFSI سعة 2.5 لتر أخف في الوزن من السابق بواقع 26 كجم عن الموديل السابق وهو ما سيجعل السيارة افضل في التسارع وأسهل في التعامل وأكدت أودي أن RS3 قادرة علي التسارع حتى 100 كمساعة في 4.1 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كمساعة ويمكن زيادة سرعة السيارة الي 280 كمساعة.

وتتمتع السيارة بنظام الدفع الكلي كواترو بصورة قياسية مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات وكلاهما يمكن تعديله من خلال نظام Drive Select الذي يؤثر على مقدار عزم الدوران المباشر الموجه للخلق ونظام التوجيه ونظام العادم. كما تأتي السيارة بتعليق RS سبورت وممتصات صدمات متكيفة ومكابح أمامية كربون ومقاعد سوبر سبورت بجلد نابا مع خيارات أخرى عديدة في السيارة مع عجلات ألومنيوم 19 بوصة وسعر يبدأ من 44.300 استرليني لنسخة سبورتباك و45.230 استرليني لنسخة الصالون.