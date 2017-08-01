محامية تكشف سر تطبيق إلكتروني عن المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

سلّطت صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز ” الأمريكية، الضوءَ على التطور الواضح في مفاهيم حقوق المرأة داخل المجتمع السعودي، فضلًا عن مساعي الدولة لإعادة النظر في الأنظمة القائمة، ومن ثم إعطاؤها الفرصة بشكل أكبر لممارسة حقوقها.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية الضوء على وسيلة تقنية جديدة تتعلق بتطبيق إلكتروني يسهم في تعريف المرأة بشكل عام، سواء من السعوديات أو الأجانب، بكافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها وفقًا للقوانين والقواعد المشروعة داخل المملكة، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه انطلاقة واسعة في مجالات تطوير حقوق المرأة بشكل عام.

وأجرت ” لوس أنجلوس تايمز ” الأمريكية، مقابلة مع المحامية نسرين عيسى، مالكة التطبيق الإلكتروني، أكدت خلالها أن تصميم التقنية الحديثة نبع من رغبتها في تعريف المرأة السعودية بحقوقها، مشيرة إلى أنها فكرت بنشر كتاب في هذا الصدد، ولكن رأت أن التطبيق سيكون له تأثير أكبر على مستوى الانتشار.

وقالت المحامية المعنية بحقوق المرأة، إنها أرادت تعريف المرأة داخل المملكة بكافة الأمور التي يمكن التعرض لها، بل والمساهمة بشكل أكبر في إرشادها عن كيفية التقدم للوظائف والحفاظ على حقوقها الفكرية وكيفية اختصام الشخوص أمام المحاكم المختصة.

وأشارت إلى أن التطبيق الإلكتروني يشمل تفاصيل واضحة عن كيفية التعامل مع القضايا وإرشادات قانونية للمطالبات بالنفقة أو غيرها من الأمور المتعلقة بالطلاق أو الخلافات بشكل عام، وهو ما يُسهل مهام العديد من السيدات في هذا الصدد.