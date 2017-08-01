أول فيديو من المنطقة المخصصة لمشروع " البحر الأحمر " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمتاز المنطقة المخصصة لمشروع البحر الأحمر السياحي، الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بالمعالمَ السياحية والمناظر الخلابة.

وتتمتع المنطقة بالمشاهد الخلابة وروعة وعبقرية المكان، والذي يعد من المناطق البكر على ساحل البحر الأحمر.

وأصبحت منطقتي أملج والوجه حديث الشارع السعودي والعربي والعالم أجمع، منذ يوم أمس، لما تحتويه من مناظر رائعة، حيث أن بعض المناطق يطلق عليها جزر هاواي والمالديف، وذلك بسب امتداد النخيل على امتداد شواطئ الموقع والمشابه لشواطئ هاواي، وفي داخل البحر يوجد ما يقارب المائة جزيرة ولذلك تشبه جزر المالديف.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر السياحي يقع في الساحل الغربي للمملكة، بين مدينتي الوجه وأملج، ويشمل المشروع كنوزاً من شأنها أن تخلق تجربة عالمية فريدة من نوعها للزوار، منها الساحل والجزر والبراكين الخاملة ومحمية طبيعية.