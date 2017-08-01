خلاف حاد داخل بورصة العملات " كوين بيز " - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تقدر الأسواق قيمة العملة الجديدة خلال الأيام الأولى للتداول بمئات الدولارات، وهو ما دفع العملاء لنشر رسائل وعبارات غاضبة على لوحات الرسائل الخاصة بالبورصة، متهمين الشركة المشغلة بسرقة ممتلكاتهم، ومهددين برفع دعوى قضائية ضدها.

حيث تتعرض البورصة الأشهر في العالم لتداول العملات الرقمية ” كوين بيز ” لهجوم حاد من عملائها الغاضبين إزاء قرار الإدارة بعدم دعم نسخة جديدة من ” بتكوين ” ، وهو ما يمكن أن يورطها في مشكلة قانونية كبيرة بحسب تقرير لـ ” فورتشن “.

ويرتبط خلاف العملاء مع البورصة بمساعي الانفصال التي قادها بعض مطوري ” بتكوين ” الذين يتولون مهام إنتاج القطع الجديدة من العملة الرقمية وبرمجة منظومة ” بلوكشين ” التي تستخدم في إتمام المعاملات.

ويعني إطلاق عملة جديدة أن كل شخص يحمل ” بتكوين ” يحق له الحصول على ما يعادلها مما يطلق عليه المطورون الانفصاليون ” بتكوين كاش ” ، ومع امتناع ” كوين بيز ” عن دعم تلك الخطوة فإن العملاء لن يحظوا بهذه الفرصة.

ووفقًا للخبير القانوني ” تيم وو ” فإن مثل هذه الدعوى قد لا تتأخر كثيرًا، حيث يعتبر قرار “كوين بيز” أشبه بحجب أحد الوسطاء الأسهم عن عملائه.