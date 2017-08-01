غرفة الباحة تقيم محاضرة غداً بعنوان " مواءمة ومفارقة القِيَم " - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

تقيم غرفة الباحة يوم غدٍ الأربعاء محاضرة بعنوان ( القيم التي نؤمن بها والقيم التي نتعامل بها في حياتنا الشخصية والعملية ” موائمة أم مفارقة “) للدكتور أحمد عبدالله الصعيري الغامدي.

وحدّدت غرفة الباحة الساعة الحادية عشرة صباحاً موعد البدء في المحاضرة بالقاعة الرئيسيّة بمقر الغرفةالجدير ذكره أن هذه المحاضرة تأتي بعد محاضرة اختتمت نهاية الاسبوع الماضي بعنوان ” دليل إدارة الأداء الوظيفي ” كان الحضور فيها كبير من ممثلي الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الاعمال.