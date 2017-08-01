كيفية التصرف عندما يرفض الرجل اهتمامك به - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تتوقع المرأة أحياناً بأن اهتمامها المنصبّ تجاه زوجها أو حبيبها، هو أمر رائع ستجد مقابله كل التقدير والثناء من قبل الشريك، لكنها قد تُصدم من عدم اكتراثه لهذا الاهتمام، ما يُشعرها بالإحباط وعدم الثقة في خططها التي تسعى لإرضائه وجعله سعيداً. فمن منا لا يرغب بإيجاد من يهتم به؟

يتردد الكثير من الرجال في الإفصاح عن مشاعرهم بالكلام الجميل، لذا يرفضون اهتمام المرأة بهم. ومن هنا، يجب على المرأة أن تمنحه الفرصة الكافية كي تكتشف إن كانت الأمور ستتغير للأفضل أم تُنذر بعلاقة سيئة غير واضحة المعالم.

ولكن، لماذا يرفض الرجل اهتمام حبيبته به؟

التعمّد في اللامبالاة:

على غرار: “الأشياء التي تأتي سريعاً تذهب سريعاً”، أي قد يكون إعجاب الرجل بحبيبته كبيراً، إلا أنه يتعمّد إظهار عدم الاهتمام بها رغبة في زيادة تعلقها به والاكتراث له والركض وراءه بشكل متزايد، ورغبة في بذل جهد أكبر لإرضائه وجذبه.

الخوف من العلاقات العاطفية:

قد يكون خوف الرجل من الانغماس في علاقة عاطفية جديدة، مدعاة لتقليص اهتمامه بالمرأة، وكلما أعطته اهتماماً زائداً، يبدأ في الابتعاد عنها ورفضها، خوفاً من الخوض في غمار حبّها.

شخصيته انطوائية:

أي تكمن طبيعته في عدم اهتمامه لاقتراب الناس منه، ربما لمشكلة نفسية يعاني منها، أو لتجربة فاشلة كان قد مرّ بها جراء تعامله مع الآخرين، وهذه النوعية من الرجال ليس من السهل التعامل معهم أوجذبهم.

وكيف يمكن التعامل معه؟

لذلك، وقبل أن تصبّ المرأة اهتمامها على حبيبها أو زوجها، أن تنتبه للطريقة التي يتعامل بها معها، وإن كانت ستنال التقدير الذي تستحقه أم لا، وفي حال وجدت هناك عدم احترام لأفكارها ومشاعرها، عليها أن تفكر مليّاً بإيقاف العلاقة بينهما، تحسباً من البقاء معه في أجواء لا تنبّئ بالخير مطلقاً، إن كانا في أول العلاقة.