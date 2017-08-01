حمية الأسماك لخسارة 10 كيلو بسهولة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لكل من يسعى الى فقدان وزنهم الزائد ويجدون صعوبة في الاستمرار بحمية غذائية صعبة، يمكنكم من خلال اتباع نظام غذائي بسيط من خسارة نحو 10 كيلو خلال شهر.

أشار موقع santé إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك والمحار يساعد على خسارة الوزن والوصول الى وزن مثالي خلال فترة قصيرة من الوقت.

وأكد أن تناول الأسماك يقلل من مستوى مادة الليبتين في الدم، وهو في الواقع هرمون تنتجه الخلايا الدهنية التي تلعب دوراً مهماً في التسبب بالجوع، مشيرين إلى أنه عندما يزيد هرمون الليبتين في الدم سيقل الشعور بالجوع وبالتالي فقدان الوزن.

وشرح الموقع النظام الغذائي الذي يرتكز على السمك، وهو سهل التطبيق ويكفي أن تاكلوا السمك أو المأكولات البحرية من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ويجب ان يكون مشوياً.

والخطوة الثانية من الحمية المفيدة هو تناول الخضروات الطازجة والفواكه مع وجبة السمك وفي الايام الباقية من الاسبوع، ويمكن تناولها مسلوقة او مشوية او على شكل سلطة.

أما الخطوة الثالثة فهي تتمثل بشرب كمية كافية من الماء يومياً، وإذا احسستم بالجوع يمكنك شرب شاي الاعشاب من دون سكر.