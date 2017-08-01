الذهب يستقر مع ترقب بيانات أمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع بعد تسجيلها أكبر مكسب شهري خلال خمسة أشهر أمس مدعومة بانخفاض الدولار وحالة عدم اليقين السياسي في ” واشنطن “.

وارتفع الذهب بنسبة 2.2% الشهر الماضي وهو أكبر مكسب شهري منذ فبراير/شباط، ووصل أمس إلى 1277.30 دولار وهو أعلى مستوى له خلال سبعة أسابيع.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب مدعوما بضعف الدولار بسبب التوترات السياسية المستمرة المتعلقة بإدارة الرئيس الأمريكي ” ترامب ” وتصاعد التوترات الجيوسياسية مع استمرار كوريا الشمالية في برنامجها للصواريخ.

وعلاوة على ذلك، قد يستمر تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017 في تقديم الدعم لأسعار الذهب في المدى القريب.

وتتطلع الأسواق إلى صدور بيانات الدخل الشخصي والإنفاق في الولايات المتحدة إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي من ” آي إس إم ” وذلك في وقت لاحق من اليوم.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول دون تغير عند 1273.40، وارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.08% إلى 92.937، في تمام الساعة 12:38 مساء بتوقيت مكة المكرمة.