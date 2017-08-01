الأمم المتحدة تكشف عن مقتل مئات العراقيين خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ” يونامي ” عن مقتل وإصابة 518 مدنياً عراقياً جراء أعمال العنف والإرهاب والنزاع المسلح خلال شهر يوليو الماضي، وأن محافظة نينوى كانت أكثر تضرراً.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم: ” إن الأرقام التي سجلتها أشارت إلى مقتل 241 مدنياً عراقياً وإصابة 277 آخرين بجروح، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر المذكور ” ، موضحة أن محافظة نينوى كانت الأكثر تضرراً تلتها محافظة بغداد, وجاءت محافظة الأنبار بالمرتبة الثالثة .

وأدان ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش في البيان أعمال تنظيم داعش الإرهابية التي تسببت في معاناة هائلة للمدنيين من خلال استخدامهم كدروع بشرية، مشدداً على ضرورة أن تكون حماية المدنيين هي الأولوية العليا في العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة.