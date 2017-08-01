بيع 100 سيارة من هيونداي i30 N First Edition خلال يومين فقط - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خلال يومين فقط تمكنت هيونداي من بيع أول 100 نسخة من موديلات i30 N والتي تحمل اسم First Edition وهي نسخ كانت مقتصرة علي السوق الألماني فقط, وكانت هيونداي قد فتحت باب لحجز يوم الاثنين الماضي علي النسخة الخاصة المحدودة من الموديل الجديد الهاتشباك الساخن وتدافع المشترون للحصول علي السيارة بدفع مبلغ 1000 يورو للحجز.

وقال البرت بيرمان ، نائب رئيس الشركة لتطوير الأداء وقسم السيارات عالية الأداء أن الاهتمام كان كبير جداً بنسخ First Edition من السيارة i30 N وأكد أن هذا الموديل طور من الأساس ليوفر متعة قيادة غير عادية وأداء عالي للطرق والسباقات. وجهزت نسخ First Edition من i30 N بباقة Performance التي تعني محرك 2 لتر بقوة 272 حصان وعجلات ألومنيوم 19 بوصة مع اطارات خاصة ومكابح أكبر ونظام عادم نشط ونظام تفاضلي محدود الانزلاق .