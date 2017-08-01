بالفيديو .. رولزرويس فانتوم الجديدة بمخارج عادم زائفة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رغم أن من يقتنيها ينفق مبلغ 300 ألف دولار علي سيارة فاخرة مثل الجيل الأخير من رولزرويس فانتوم موديل 2018 ، ولكن لسوء الحظ فقد عانت فانتوم من مشكلة أثرت علي مئات السيارات في السنوات الأخيرة وهي مشكلة مخارج العادم الزائفة.

وكما تظهر الصور المتوفرة هنا فالسيارة الجديدة لديها مخرجي عادم بتصميم خاص في جانبي السيارة مطليين بالكروم ولكن في الحقيقة فهذه المخارج ليست مخارج عادم علي الاطلاق وبدلاً من ذلك فهما مجرد فتحتين في الصادم الخلفي للسيارة ويمكن رؤية المخارج الحقيقية الدائرية الأصغر في الحجم في الداخل.

وهناك العديد من السيارات الفاخرة التي لديها مخارج عادم مزيفة مثل هذه بما في ذلك أودي R8 ومرسيدس AMG GT وفيراري كاليفورنيا ولكن رؤيتهم في سيارة مثل فانتوم أمر مختلف.