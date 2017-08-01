أحدث صواريخ كوريا الشمالية قادر على تدمير أمريكا بالكامل - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

كشف مسؤولان أمريكيان أن أحدث اختبار أجرته كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات أظهر أن بيونجيانج ربما تكون الآن قادرة على الوصول إلى معظم الأراضي الأمريكية.

وأوضح التقييم التهديد المتنامي الذي تشكله برامج كوريا الشمالية النووية والصاورخية وقد يزيد الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب كي ترد تلك التهديدات.

وقالت كوريا الشمالية يوم السبت إنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب الأراضي الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق الصاروخ منتصف ليل الجمعة ووصفه بأنه ” تحذير شديد ” للولايات المتحدة من أنها لن تكون بمأمن من الدمار إذا حاولت مهاجمة بلاده.

بيد أن مسؤولين من المخابرات الأمريكية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا يوم الاثنين إن كيم يريد تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لمنع أي هجوم على بلاده ولاكتساب مشروعية دولية وليس لشن هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها يعرف أنه سيكون انتحارا.