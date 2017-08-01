مليشيا الحوثي تقتل 100 ألف يمني في 3 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اتهم عادل الشجاع، القيادي في حزب المخلوع صالح، ميليشيات الحوثي بأنها تسببت في مقتل 100 ألف شخص في الحرب التي أشعلتها منذ ثلاث سنوات.

وقال الشجاع على صفحته بـ ” فيسبوك ” ، عندما تضع الحرب أوزارها فإن هناك ملايين من الجوعى والمرضى، ومعتقلين في سجون الحوثيين، ودمار العمران.

وأشار إلى أن قادة الحوثي يتعاملون مع الحرب بدم بارد، ووصفهم بجماعة طفيلية تقتات على الحرب وتدرك أن استمرارها فرصة للثراء المادي، مؤكدا كراهية اليمنيين لهذه الجماعة، واتهم حزب المؤتمر الشعبي بأنه يسبح ضد الإرادة الدولية، وأنه قدم غطاء لهذه الجماعة، ولو تركها لذهبت إلى مزبلة التاريخ.