ترامب يفرض عقوبات على روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، للصحفيين في جمهورية جورجيا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يوقع ” قريبا جدا ” تشريعا لتغليظ العقوبات بحق روسيا

ونقل تسجيل صوتي نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض عن بنس القول في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيركاشفيليفي في العاصمة تبيلسي “الرئيس ترامب طالب روسيا بتعليق أنشطتها لزعزعة الاستقرار “.

وأضاف: ” روسيا مستمرة في احتلال خمس الأراضي الجورجية ” ، موضحا ” الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة احتلال روسيا للأراضي الجورجية “.

يذكر أن روسيا وجورجيا خاضتا حربا قصيرة عام 2008، ونتيجة لذلك خسرت جورجيا سيطرتها على منطقتين، أعلنتا استقلالهما، ولكنهما مدعومتين من القوات المسلحة الروسية.

وقال بنس ” نحن نقف معكم. نحن فخورون بصداقتنا وشراكتنا الاستراتيجية مع دولة وشعب جورجيا ” ، كما أعرب عن أمله في أن تنضم جورجيا “يوما ما ” لحلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ، مضيفا:” أنا هنا لأقول أمريكا أولا لا يعني أمريكا بمفردها، أمريكا تقف مع جورجيا “.

وكانت إدارة ترامب قلقة منذ البداية بشأن عدم توفير مشروع العقوبات المرونة المعتادة التي يتم إتاحتها لوزارة الخارجية أو أي إدارة أخرى لإدارة السياسة الخارجية.

وقال بنس ” أنا سعيد بإبلاغكم أن مشروع العقوبات تحسن بصورة كبيرة مع مروره بالعملية التشريعية ” معربا عن أمله أن تجعل العقوبات العالم أكثر سلاما.