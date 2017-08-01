الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية في أفريقيا - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

افتتحت الصين رسميا اليوم الثلاثاء أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي في القرن الافريقي، وذلك في اليوم الذي يحتفل فيه “جيش التحرير الشعبي” الصيني بالذكرى الـ 90 لتأسيسه في عام 1927.

وجرى احتفال في القاعدة رفع فيه العلم الصيني لأول مرة.

وكانت الصين قد بدأت في تشييد القاعدة المخصصة للأغراض اللوجستية في العام الماضي. وستستخدم هذه القاعدة لتموين وإسناد القطع البحرية الصينية المشاركة في عمليات حفظ السلام والمهمات الانسانية قبالة السواحل اليمنية والصومالية على وجه الخصوص.

وقالت الاذاعة الصينية الرسمية إن أكثر من 300 شخص حضروا حفل الافتتاح بمن فيهم قائد البحرية الصينية تيان زونغ ووزير الدفاع في جيبوتي.

وجاء في القرير الذي بثته الاذاعة الصينية أن القاعدة الجديدة ستعزز قدرات الصين في اسناد الدوريات التي تقوم بها القطع البحرية الصينية في المياه قبالة السواحل اليمنية والصومالية لتنفيذ مهماتها الانسانية في تلك المنطقة.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يشرف على برنامج طموح لتحديث القوات المسلحة بما في ذلك تطوير قدرات هذه القوات على العمل في اماكن بعيدة عن البر الصيني.

وتخشى الهند، حسبما أوردت وكالة رويترز، أن القاعدة الجديدة ستصبح جزءا مما يسمى ” سلسلة اللؤلؤ ” الصينية المكونة من تحالفات وقواعد عسكرية تحيط بها وتشمل مما تشمل بنغلاديش وميانمار وسريلانكا.