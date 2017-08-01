تأخر إعلان أعضاء مجلس إدارة نادي الروضة يثير استياء الجماهير - صحيفة صدى الالكترونية

يوسف المعيويد(صدى):

بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الاستشارية بنادي الروضة يوم الثلاثاء الماضي حيث مضى أسبوع على هذا الاجتماع الذي احتضنه منزل الأستاذ بندر البدين الواقع في مدينة الدمام حيث اتخذت اللجنة قرارها بترشيح الأستاذ إيهاب الدوسري كرئيس لنادي الروضة بأغلبية الأصوات .

حيث لم تعلن اللجنة حتى يومنا هذا أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي وبحسب مصادر خاصة قريبه من اللجنة بأن الأسماء جاهزة من يوم الجمعة الماضي .

وتسأل الكثير من محبي وجماهير الكيان الروضاوي ما سبب تأخير الإعلان وعدم التصريح بالأمور المستجدة في هذا الموضوع أم هناك أمور لا تريد اللجنة إيضاحها مما أثار استياء الكثير من الجمهور الروضاوي الذي ينتظر إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي .

كما التزمت اللجنة الصمت منذو إعلان الرئيس القادم، ويأمل الشارع الرياضي بمدينة الجشة الالتزام بالشفافية والوضوح كما كانت في بدايتها .