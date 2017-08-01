بالصور.. سيارة " ميني كونتري مان 2018 " جيل جديد لتاريخ طويل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قدمت ميني الجيل الجديد من سيارتها كونتري مان، والتي تأتي لتستكمل نجاح ميني في فئة الكروس أوفر المدمج، وتستفيد من تاريخ العلامة الذي يمتد لـ 57 عاما، قدمت خلالها ميني الكثير من القدرات الرياضية، والكثير من متعة القيادة.

التصميم الخارجي

يستخدم الجيل الجديد من كونتري مان نفس خطوط التصميم الأيقونية التي اعتادت عليها سيارات ميني الإنجليزية.

فالسيارة تقدم مصابيح دائرية ذات عدسة إضاءة واحدة في المنتصف، مع إضاءة الـ LED النهارية، واطار من الكروم الفضي اللامع الذي يحيط بالمصابيح ليجعلها أكثر جاذبية وفخامة، ويحيط بها خطوط التصميم الرياضية لغطاء المحرك الرياضي مع الجزء الوسطي البارز الذي يؤكد على قوة المحرك.

كذلك تأتي شبكة التهوية ذات التصميم الرياضي والتي تحمل فوقها شعار ميني، وعليها شعار S للنسخة الأكثر رياضية من السيارة، إضافة إلى المصد الخلفي بخطوط الحادة البارزة، ومصابيح الضباب الدائرية على الجزء الداخلي من المصد.

على الجانبين تأتي أقواس العجلات ذات الإضافات البلاستيكية التي تجعل كونتري مان أكثر مغامرة وقوة، والعجلات المعدنية بتصميمها الرياضي المميز، إضافة إلى الأبواب ذات التصميم المميز والتي تزيد ميني عضلات، والمرايا الجانبية البارزة ذات الطابع الرياضي.

في الخلف أول ما سيلفت انظارك هو المصابيح الأكبر حجما من السابق، والتي كحال المصابيح الرئيسية يحيط بها اطار فضي لامع، والمصد الخلفي البارز ذو الخطوط الرياضية، مع فتحات طرد العادم على الجانبين بطلاء كرومي لامع.

المقصورة الداخلية

ارتقت ميني بمستوى المقصورة في كونتري مان الجديدة لتصبح أكثر فخامة ورفاهية من السابق، وبخاصة مع الخامات عالية الجودة الواضحة على كافة أجزاء المقصورة، وكذلك قائمة التجهيزات الترفيهية الطويلة والتي تتضمن نظام معلوماتي متطور يستعرض ما لديه من خلال شاشة عالية الجودة في الكونسول الوسطي.

كذلك تأتي عجلة القيادة الرياضية والعدادات ذات التصميم الأيقوني لميني، والمقاعد بتصميمها الرياضي، مع التصميم الشبابي لكافة مكونات المقصورة، ليشجعاك على الانطلاق، مع الحفاظ على الجانب العملي والمغامر للسيارة بمساحات التخزين الجيدة، ومستوى الرحابة داخل المقصورة.

المحرك والأداء

تتوفر ميني كونتري مان بنسختين محليا، وهما كونتري مان كوبر، وكونتري مان كوبر S ALL4.

النسخة الأولى تعمل بمحرك سعة 1.5 لتر ثلاثي الأسطوانات ذو شحن توربيني بقوة 136 حصان عند 4400 لفة في الدقيقة وعزم 220 نيوتن.متر ما بين 1400 و4300 لفة في الدقيقة، وتنطلق هذه النسخة بدفع أمامي لتصل لسرعة 100 كم/س خلال 9.6 ثانية، ولسرعة قصوى 200 كم/س.

النسخة الثانية تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 192 حصان وعزم 280 نيوتن.متر، وتنطلق بنظام دفع كلي للعجلات لتصل لسرعة 100 كم/س خلال 7.2 ثانية، ولسرعة قصوى 222 كم/س.