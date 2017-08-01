أمانة القصيم : تعزيز الرقابة الصحية فترة الإجازة ورصد 445 مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

رصدت أمانة منطقة القصيم 445 مخالفة صحية وغرمت 237 محلاً مخالفاً خلال شهر شوال الماضي، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز الرقابة الصحية أثناء فترة الإجازة .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالنيابة الدكتور صالح العامر, أهمية تعزيز الأداء في واجب الرقابة فترة الإجازة والحفاظ على صحة المستهلك، مشيراً إلى أن إدارات الأمانة كثفت حملاتها التفتيشية وسخرت إمكانياتها من أجل الوصول إلى مستوى مرضي من الصحة العامة .

وبين أن عدد المخالفات التي رصدها مراقبين البلديتين الفرعيتين بلغ 482 مخالفة منها 187 مخالفة عاملين بالمنشآت الصحية و 53 مخالفة في النظافة العامة و 42 مخالفة متعلقة بالمعدات والتجهيزات و 42 مخالفة للوحات و 39 مخالفة في عدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء و 30 مخالفة مرتبطة برخص المحلات والسجل الرقابي و 30 مخالفة لاشتراطات التخزين و 22 مخالفة لعدم مطابقة اشتراطات المبنى، بالإضافة إلى رصد إدارة الأسواق 37 مخالفة لأنظمة البيع والشراء ومخالفة أنظمة صحة البيئة .

من جهته أفاد مدير عام صحة البيئة بالنيابة الدكتور عبدالمجيد الرشيد, أن عدد المنشآت التي تم مخالفتها خلال الفترة بلغ 237 منشأة في نطاق بلدية الصفراء و 128 منشأة و 84 منشأة في نطاق بلدية الديرة، إضافةً إلى 25 منشأة تحت إشراف إدارة المسالخ .