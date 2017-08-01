مدير عام تعليم الرياض يدشن فعاليات ٦ أندية حي جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع فعاليات أندية الحي الجديدة والتي افتتحت حديثا بالرياض ضمن خمسة أندية أخرى في الرياض وذلك بمقر نادي الحي بمدرسة عبدالعزيز بن عمير.

وبعد التدشين تجول الدكتور عبدالله بن محمد المانع ومدير النشاط الطلابي في الإدارة أنور أبوعباة وعدد من مشرفي الإدارة على مرافق النادي واطلع على الأنشطة والفعاليات المقدمة، حيث شاهد صالة الألعاب الداخلية وملعب كرة القدم الخارجي، و الصالة الرياضية المغلقة، وحضر العديد من الدورات التدريبية التي يقدمها النادي من دورات تثقيفية ومهنية وتقنية، ودورات رياضية كالدفاع عن النفس و غيرها.

وأوضح الدكتور المانع في نهاية جولته أن نادي الحي في متوسطة عبدالعزيز بن عُمير في حي المونسية بالرياض يأتي ضمن ٦ أندية انطلقت فعالياتها مع مطلع الشهر الجاري ٣ للبنين ومثلها للبنات موزعة على أحياء الرياض ليصبح عدد أندية الحي ٣٠ نادياً يقدم خدماته وبرامجه على مدار العام، مشيراً إلى حرص الوزارة وإدارة التعليم على الاهتمام والتوسع في أندية الحي لتقديم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

من جانب ذي صلة دشّنت الأقسام النسائية بتعليم الرياض أندية الحي في كل من عرقة ومقره المتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم – النسيم الشرقي ومقره الثانوية ١٤٩ – النظيم ومقره المدرسة ٢٤١ .

هذا وقد قالت : مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم أنه وفي المستقبل القريب ستفتتح الإدارة أندية حي أخرى في كل من حي المونسية وحي لبن إضافة إلى حي الشفا ليصبح العدد الإجمالي لأندية الحي (١٤) نادي نسائي وقالت : الإدارة وهي تتوسع في افتتاح أندية الحي تراعي الامتداد الجغرافي لمدينة الرياض والكثافة السكانية لهذه الأحياء ورغبة منها في إشغال ساكنيها بما يعود عليهم بالفائدة .

مشيرة أن هذا التوسع يأتي بتوجيه من شركة تطوير لإحلال أندية الحي محل الأندية الموسمية بحيث يتم نشر أندية الحي بشكل أكبر لأنها تعمل على مدار العام على خلاف الأندية الموسمية التي تعمل في العطلة الصيفية فقط .

الجدير ذكره أن مكتب قياس الرؤية (٢٠٣٠ ) بوزارة التعليم حضر يوم التدشين في نادي الحي بعرقة ونظّم حلقة نقاش شاركت فيها مرتادات النادي الطالبات المنظمات له من كافة المراحل التعليمية .