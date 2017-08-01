بالفيديو.. ريهانا تكشف حقيقة حملها من صديقها العربي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ردت الفنانة ريهانا، 29 عاماً، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب زيادة وزنها ، وتكهن البعض انها حامل من صديقها السعودي ،خلال الحفل الافتتاحي لفيلم “فاليريان” في فرنسا، بظهورها في فيديو جديد وهي تشتري السكاكر من أحد المتاجر برفقة بعض صديقاتها.

ويظهر الفيديو إحدى هؤلاء الصديقات وهي تقول لها: ” أنت هنا منذ دقيقتين وقد اشتريت 3 أنواع من السكاكر ” .

إلا أن الفنانة تكتفي بالنظر إليها والابتسام فيما تتولى صديقة أخرى الدفاع عنها قائلة: ” توقفي عن الحكم عليها “.

ونشر الفيديو على صفحة معجبي الفنانة ” روبنسبيش “، وأرفق بهذا التعليق: ” إلى كل من يقول إن ريهانا سمينة جداً هذا الفيديو يقول لكم ما الذي يتعين عليكم القيام به “.

وعلقت ريهانا بدورها على ذلك وكتبت: ” هل قال أحدهم إنني سمينة جداً؟ ” وأرفقت ذلك برموز ضحكات.