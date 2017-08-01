العمل تطبق المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سعياً من وزارة العمل والتنمية الأجتماعية عملت الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، لزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية .

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن الوزارة ستبدأ بتطبيق المرحلة 3 من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها غرة صفر المقبل لزيادة فرص عمل المرأة.

وأوضح أبا الخيل أن المرحلة الثالثة تستهدف المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها .

وأضاف أنها تتضمن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطور النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، ‏إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة والأقمشة النسائية .

وقال ‏كان من المقرر الانتهاء من تطبيق هذه المرحلة في 1 / 1 / 1438هـ، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة . ‏