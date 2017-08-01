بالصور.. انطلاق نيسان GT-R 2017 بأداء استثنائي ودفع كلي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تسيطر نيسان GT-R على فئتها منذ سنوات طويلة بسعر تنافسي وأداء استثنائي ونظام دفع كلي قلب موازين هذه الفئة، إلا أن نيسان قررت أن تقدم نسخة أكثر قوة ورياضية أسرع من GT-R لعام 2017، وهي النسخة التي يمكن أن تعتبرها الأكثر رعبا من جودزيلا.

التصميم الخارجي

قدمت جودزيلا عالم الأداء طوال الوقت تصميم فضائي مبهر يجعلها حتى دون أن تنطلق تبدو أكثر تنافسية من سيارات هذه الفئة.

إلا أن النسخة الجديدة من السيارة ترتقي بهذا التصميم إلى مستوى يقدم المزيد من الهجومية والرياضية، وبخاصة مع شبكة التهوية الجديدة التي تقدم الكثير من الخطوط الحادة مع شعار GT-R في المنتصف، وامتداد شبكة التهوية في الأسفل بحجم كبير لتسمح بتبريد غرفة المحرك.

كذلك يأتي غطاء المحرك بحجم كبير مع فتحات تهوية أكثر وضوحا لتغذية الشحن الجبري للمحرك، والمصابيح المحسنة التي أصبحت أكثر ذكاء من ذي قبل وأكثر قدرة على مجاراة أداء السيارة، إضافة إلى المشتت الهوائي الأمامي الجديد الذي يحسن الارتكازية في الأمام.

على الجانبين، تظهر أقواس العجلات كبيرة الحجم في الأمام، والتي تنطلق منها الخطوط على الباب الذي يبدو كعضلات السيارة المفتولة، إضافة إلى السقف الانسيابي الذي يبدو كغطاء مركبة فضائية، والمرايا الجانبية انسيابية، وبالطبع العجلات المعدنية الشهيرة التي تحاول جاهدة أن تبقى الإطارات في موضعها حتى لا تهرب من فرط السرعة.

في الخلف أول ما يلفت نظرك هو المصابيح الخلفية العاملة بالـ LED الدائرية، وعلامة نيسان في المنتصف مع الاحتفاظ بشعار GT-R على الجانب الأيمن، والجناح العلوي الذي يتصدى للهواء ليحسن من ارتكازية جودزيلا، وبالطبع مشتت الهواء الخلفي مع فتحات طرد العادم الثنائية كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة أدخلت نيسان الكثير من التعديلات على GT-R لتمنحها المزيد من التميز والفخامة، وتحاول أن تضعها في منافسة مباشرة مع الكثير من السيارات في هذه الفئة، والتي صارت تهتم بالفخامة والتجهيزات المترفة أكثر من أي وقت سبق.

فعجلة القيادة الجديدة تمنح السيارة روحا أكثر تميزا مع شعار GT-R بحجم كبير في المنتصف، وكذلك الكسوة الجلدية للمقاعد ولوحة القيادة التي تعزز من مستوى الفخامة والراحة، وبالطبع الحياكة البارزة، وكذلك الكونسول الوسطي معاد التصميم ليقدم النظام المعلوماتي المتطور، والمزيد من تجهيزات الرفاهية.

المحرك والأداء

تتطور نيسان GT-R على كافة الجوانب، إلا أنها لازالت تحتفظ بنفس المحرك الحائز على الجوائز ذو الأداء الاستثنائي.

فالمحرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.8 لتر ذو شحن توربيني مزودج، تطور ليدم 20 حصان زيادة عن السابق، وهو ما يصل بقوة السيارة إلى 550 حصان وعزم 633 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يدفع بالعجلات الأربعة عبر نظام دفع كلي متطور يمنح GT-R أداء استثنائي.

فالسيارة قادرة على الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 3.1 ثانية، ولسرعة قصوى 313 كم/س.