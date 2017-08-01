العيادات التخصصية تصرف 1996 وصفة للاجئين السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صرفت العيادات التخصصية من خلال الصيدلية التابعة لها، 1996 وصفة طبية للأشقاء من اللاجئين السوريين ممن راجعوها داخل مخيم الزعتري، وذلك خلال أسبوع عملها الـ 238.

وأكد المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني، أن صيدلية العيادات تتميز بالتنوع والجودة في الأصناف العلاجية المتوفرة فيها؛ لتغطية الأمراض المزمنة والسارية للاجئين السوريين.

وذكر أن عملية صرف الأدوية تتم بشكل منتظم ووفقاً للتشخيص المناسب الذي يحدده الأطباء المتخصصون داخل العيادات.

وأوضح أن صيدلية العيادات السعودية تتكفل بتأمين أدوية 603 من ذوي الأمراض المزمنة بشكل دوري دون انقطاع؛ نظراً لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة من المرضى.