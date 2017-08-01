ابن راغب علامة يُثير ضجة بجماله ونشطاء يشبهونه بنجم تركي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار الشاب خالد علامة، ابن الفنان راغب علامة، جدلاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن نشر صورًا له برفقة والده على حسابه الخاص على ” إنستغرام ” .

وعلق احد المتابعين على الصورة ، أن خالد سرق الأضواء من والده بسبب جماله لما يتميز به من رشاقة وجاذبية .

فيما شبهه عدد من المتابعين بالممثل التركي ” بوراك أوزتشيفيت ” المعروف بوسامته وعشق النساء له.