ابن راغب علامة يُثير ضجة بجماله ونشطاء يشبهونه بنجم تركي - صحيفة صدى الالكترونية

ابن راغب علامة يُثير ضجة بجماله ونشطاء يشبهونه بنجم تركي
أثار الشاب خالد علامة، ابن الفنان راغب علامة، جدلاً كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن نشر صورًا له برفقة والده على حسابه الخاص على ” إنستغرام ” .
وعلق احد المتابعين على الصورة ، أن خالد سرق الأضواء من والده بسبب جماله لما يتميز به من رشاقة وجاذبية .
فيما شبهه عدد من المتابعين بالممثل التركي ” بوراك أوزتشيفيت ” المعروف بوسامته وعشق النساء له.
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10041 ] نشر منذ 1 ساعة
الموضوع للرجال لا اشوف بنت توطوط😝😝
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10041 ] نشر منذ 1 ساعة
كثرو من اكل التبوله ياربع
رعد[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 1 ساعة
قم بس قم –مثل مانوطوط عندهن يبون يوطوطون عندنا-الباب مفتح للجميع-تحياتي-
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 1 ساعة
شوفوا الجسم
والوجه والقوام الممشوق
مو بانتم ياكروش ووجيهن وذره
ونفسن خايسه ياقطع يقطعكم
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 10041 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل مافهمتني يارعد😂 هنا عندنا خالف تعرف😋 حياك حبيبي
داليا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
يالبي والله ذا اللي يفتح النفس نهار وليل ماهو اللي عندنا ولا يتحلطمون ناسين اشكالهم اسكح وكرشه قدامه الابتسامه لحالها تكفي
الا يابرق البارح وانت تتحلطم على اسنان البنات شف بسمة ذا و وجهه السمح وطلع الفروق بينك وبينه وتعال بعدها تكلم عن بناتكم لا تعمم 😂😂