" نيمار " يخضع للفحص الطبي استعدادا لأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ناصر الخليفي، أنه جاري اقتراب حسم صفقة التعاقد مع نجم فريق برشلونة البرازيلي ” نيمار “، والذي يتوقع وصوله إلى الدوحة خلال ساعات للاجتماع مع الخليفي والخضوع للفحص الطبي .

وفي حالة التوصل إلى الاتفاق، يدفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي لعقد نيمار مع برشلونة والبالغة 222 مليون يورو (261 مليون دولار)، لتشكل بذلك أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.