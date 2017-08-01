درجة الحرارة في المملكة تتجاوز نصف درجة الغليان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، أن درجة الحرارة في دولة الكويت لا تزال ومنذ عدة أيام تتجاوز نصف درجة الغليان.

وأشار المسند خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،أمس الاثنين أن فوهة التنور العالمي تتشارك فيها الكويت وجنوب العراق وشمال شرق السعودية.

وأرجع أستاذ المناخ ارتفاع الحرارة الذي يعد الأعلى عالميًّا، إلى ثلاثة أسباب: أولها فيزيائي، والثاني جوي علوي، والثالث طبوغرافي.