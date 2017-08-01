هيا الشعيبي تعتذر لفايز المالكي بباقة ورود‎ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي باقة ورد للفنان فايز المالكي على سبيل الاعتذارعن تصريحات سابقة انتقدت خلالها المالكي.

جاء ذلك خلال زيارة الشعيبي لمسرح المفتاحة بمدينة أبها، لحضور العرض الختامي لمسرحية “بايعها” من بطولة الفنان المالكي، والتي عُرضت ضمن مهرجان الكوميديا الدولي قبل أيام.

من جانبه، رحب المالكي بالفنانة الكويتية، وبإثناءها على العرض المسرحي، وأثنى على الأعمال التي تقدمها وأخرها المسرحية النسائية ” سوبر كيوت ” ، ولم يتطرق إلى أي خلافات بينهما.

يذكر أن الشعيبي انتقدت برنامج ” ألو فايز ” ، الذي عرضه المالكي على فضائية ” mbc ” رمضان قبل الماضي ووصفته بـ”الفاشل” أثناء لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي داوود الشريان، ولم يرد عليها المالكي وقتها.