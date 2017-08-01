غرامة 50 ألف ريال والسجن والترحيل لناقلي الحجاج المخالفين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عاقبت المديرية العامة للجوازات ناقلي الحجاج الذين لا يحملون تصاريح نظامية بالحج، بالغرامة 50 ألف ريال عن كل حاج يُضبط أثناء نقله، مع السجن لمدة ستة أشهر ومصادرة المركبة.

وأضافت المديرية أنه في حالة كان الناقل وافداً فإنه يعاقب كذلك بالترحيل خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة التي يحددها النظام.

يشار إلى أن الجوازات قد كشفت في وقت سابق أنها أصدرت خلال حج العام الماضي (101) قراراً إدارياً بحق 574 مخالفاً نقلوا حجاج غير مصرح لهم